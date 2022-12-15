現觀科興櫃新兵報到 股價狂飆逾5成衝破200元大關

全球電信數據分析領導商現觀科技 (6906-TW) 今 (15) 日以承銷價 140 元登錄興櫃，由於具極高產業進入障礙，也是國內少數打入國際市場的無線通訊軟體公司，股價快速衝高，最高來到 215 元，漲幅超過 50%。

現觀擁有全球領先的獨家 AI 大數據分析和業界最高定位精準度技術，目前經常性訂單占營收比重約 80%，主要市場有印尼、 台灣、印度和沙烏地阿拉伯，營收動能主要來自 5G 訂單，而主要客戶有世界第三大電信業者 Bharti Airtel、中東最大電信業者 Saudi Telecom Company(STC) 和亞洲跨國電信巨擘 SingTel 等。

現觀表示，透過自主研發的 CovMo 行動網路優化定位平台與 Mobility Intelligence 行動智慧平台，可協助全球電信業者優化其網路，同時可分析手機用戶行為，協助電信業者將數據變現，後市將持續爭取新客戶加入，看好營收逐年成長無虞。

現觀董事長邱大剛也透露，規劃最快明年 7 月送件申請上市，明年底前有望轉上市。

現觀去年全年合併營收 2.84 億元，年增 15.9%，稅後純益 0.43 億元，年增 35.7%，每股純益 (EPS)1.52 元，今年上半年合併營收 1.71 億元，年增 111.0% 稅後純益 0.82 億元，年增 379.61%，EPS 2.89 元。