傳保時捷擬將谷歌App整合進自家車系統 雙方正在進行談判

路透周四（12 日）援引知情人士消息報導，保時捷（Porsche）正考慮把 Google 軟體完全整合到其汽車駕駛系統內，此舉意味著這家新上市的汽車製造商策略轉變。

報導指出，保時捷與 Google 的協議僅針對保時捷品牌，不包含母公司福斯集團 (Volkswagen Group) 其他品牌，屆時保時捷車主無須先讓手機連接汽車也能使用 Google 的應用程式，如 Google 地圖和 Google 助手。

保時捷與 Google 發言人對此並未立即回應置評請求，而福斯旗下軟體公司 Cariad 拒絕置評。截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價小跌 0.08%，每股暫報 91.45 美元。

保時捷財務長 Lutz Meschke 在去年 10 月的一次電話會議上表示，在結束和 Cariad 的軟體研發合作後，公司和 Google、蘋果 (AAPL-US) 和中國的百度 (BIDU-US)(9888-HK)、騰訊 (0700-HK)、阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 保持著密切關係。

根據《經理人雜誌》（Manager Magazin）報導，保時捷此前不願使用 Google 軟體，因為後者要求分享太多數據。

隨軟體逐漸成為汽車設計不可或缺的一部份，從 Google 到蘋果、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技公司都在競相打進汽車製造商的儀表板系統。包括通用汽車 (GM-US)、Renault、日產汽車（Nissan）、福特 (F-US) 的汽車製造商皆透過 Google Apps Script（GAS）服務，串接其他如 Google 地圖、Google 助手等其他應用程式功能。

不過仍有些車商不願意與這些科技公司分享汽車連網數據，或許允許這些公司的系統出現在儀表板上取代自家的軟體。舉例來說，寶馬（BMW）一名發言人同日表示，該公司「肯定」不會走上「把 GAS 整合進自家汽車的服務的道路」，因為對公司來說維持用戶介面很重要。

保時捷在去年 9 月上市，成為歐洲最有價值的汽車製造商，該公司同日稍早表示，去年汽車交付量成長 3%。