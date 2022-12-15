無懼台股震盪今年IPO金額357億元 創近7年新高

安永聯合會計師事務所今 (15) 日 IPO 調查，今 (2022) 年共有 45 家上市櫃 IPO、籌資金額 357.26 億元，IPO 家數創近 4 年新高，籌資金額則是創近 7 年新高；展望後市，安永認為，在內需消費支撐下可望維持台灣經濟韌性，因此仍看好明 (2023) 年的 IPO 表現。

根據安永統計，截至今年 12 月 15 日，台股上市公司有 20 家新掛牌，較去年增加 5 家，籌資金額共新台幣 277.61 億元、年增幅 11.2%；上櫃公司則有 25 家新掛牌，較去年增加 12 家，籌資金額 79.65 億元、年增 11.85%。

以產業別來看，今年上市 IPO 仍以科技業為大宗，籌資金額前三大全都由科技業包辦，其中采鈺 (6789-TW) 籌資金額 67.38 億元居冠，力智 (6719-TW) 則以籌資金額 52.42 億元居次，瑞鼎 (3592-TW) 籌資金額 39.48 億元排名第三。

KY 股則有 3 家公司在今年加入 IPO 行列，包括峰源 - KY(6807-TW)、北極星 - KY(6550-TW)、錼創科技 - KY(6854-TW)3 家企業合計共籌資 26.96 億元。

在上櫃部分，籌資額前三大同樣由科技業拿下，籌資金額第一大為電子商務的綠界科技 (6763-TW) 籌資 18.66 億元，廣閎科技 (6693-TW) 及宏碁資訊 (2353-TW)，分別從市場籌得 6.48 億元、6.39 億元。

另外，有 59 家企業申請興櫃且全都以科技業為主，其他包括能源開發、廢棄物處理等也申請排隊準備興櫃。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年受到美國聯準會持續升息、俄烏戰爭及台海地緣政治風險等影響，拖累台股大跌使得投資人態度轉趨觀望保守。

黃建澤指出，在國安基金進場後，使得大盤指數在低檔相對有撐，展望 2023 年台股 IPO 市場，預計將以科技、生技醫療為主。

至於支撐台股的半導體產業，黃建澤說，我半導體產業有先進製程優勢，但面對外部挑戰，從擴大海外布局分散風險到人才技術培訓，強化科技產業的競爭力，後市觀仍樂觀看待半導體、電子零組件等相關產業。

展望後市，安永表示，從申請上市 IPO 家數來看，截至目前共有 8 件以航運、能源產業類為主；申請上櫃中有 9 件，以半導體、電子零組件為主，安永正向看待今年 IPO 市場。