經營權之爭法律攻防 泰山收到處分全家股權決議無效訴狀

泰山 (1218-TW) 與龍邦 (2514-TW) 的經營權之爭尚未落幕，雙方官司訴訟砲火四射，泰山企業今 (12) 日指出， 公司 1 月 11 日收到智慧財產及商業法院通知，起訴狀聲明主要是龍邦集團控告泰山董事會在 2022 年 12 月 2 日決議處分全家 (5903-TW) 股權無效。

泰山指出，泰山在 2022 年 12 月 2 日經審計委員會、董事會充份討論後決議處分全家股權，依市場機制，透過鉅額逐筆交易方式，完成出售約 19% 股權，交易總金額約 80 億元，獲利約 54 億元，獲利了結對股東權益有鉅大的貢獻，也讓公司未來經營方向能更專注於食品本業，實屬正當，公司決策的程序與實體均依法、依現行市場機制進行，且事前也請二位律師審核並出具適法性意見，其依法實屬有據。

另外，泰山指出，泰山公司先前雖遭台灣證交所指未能及時召開記者會說明、資訊揭露不足等內控作業程序有瑕疵進行裁罰 200 萬元，尊重主管機關的意見，也將虛心接受、檢討，將來程序上會要求更為完備；唯處分全家股份的決議，係完全依自由市場機制執行，當然符合現行法規，而不影響處分交易效力。

泰山指出，保勝投資及龍邦身為大股東，也充份參與董事會的決議過程，冀望該等公司可以本著維護公司及股東最大權益的立場行事為宜。