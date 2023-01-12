台塑企業協助全台社福機構改善照明 年減碳2222噸

台塑企業今 (12) 日宣布，自 2014 年起著手協助全台社福機構改善照明環境，截至去年，已協助 245 家機構更換 3.39 萬盞 LED 燈具，每年可節電 436.5 萬度，減少碳排量達 2222 公噸，相當於 5.74 座大安森林公園的吸碳量。

台塑企業指出，國內有許多營運經費較不寬裕的兒少機構、陪讀班或安養中心，各項開銷能省則省，造成室內照明環境光線昏暗，影響學童學習，及造成環境風險，因此，台塑企業暨王詹樣公益信託 9 年來實施全台灣社福機構照明改善計畫，協助全台福利機構 LED 照明燈具換新。

台塑企業表示，到去年為止已協助全台 245 家社福機構更換 33963 盞 LED 燈具，每年整體節電達 436.5 萬度，節電效率 63.2%，若以每度電 3.3 元計算，每年節省電費 1443 萬元。

台塑企業指出，此次計畫每年可減少碳排放 2222 公噸，相當於 5.74 座大安森林公園吸碳量。台塑企業創辦人王永在為紀念母親王詹樣女士，2006 年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種慈善事業。

王詹樣公益信託除推動「社福機構改善照明環境」外，另推動「向陽計畫」、設置「兒少機構獎助學金」、「受暴家庭經濟協助」，以及「臺灣特色文化發展計畫」、「體育贊助計畫」等公益項目。