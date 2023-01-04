大立光法說會強碰台積電 法人關注新產品開發及車用市場布局

大立光 (3008-TW) 在去 (2022) 年 9 月起連續三個月單月營收攀上 50 億元，前 11 月營收 437.1 億元、與去年同期比較已轉為正成長，年增 2.94%，公司預計 1 月 12 日召開法說會，與台積電 (2330-TW) 同日，除將公布第四季及全年獲利以及新年度展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否因終端需求及新產品推出回升、新廠進度以及車用市場布局等四大重點。

證券分析師張陳浩強調，由於目前包括蘋果及非蘋陣營手機的銷售都被市場看淡，同時，電子業的庫存去化問題更是一大議題，市場手機的換機周期也在拉長中，在大立光的產品庫存上，公司應提出進一步說明。至於在市場前瞻上，蘋果是否在今年新一代的旗艦機採用潛望式鏡頭，引領出光學影像的創新也值得留意。

張陳浩指出，手機光學鏡頭市場中，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，但持續遭到其他光學元件廠侵蝕瓜分市占，今年第一季毛利率跌到 53.38%，儘管非蘋手機陣營持續去化庫存，但大立光手機客戶可能重啟高階鏡頭組，以影像品質競爭推升銷售成長，是否有助大立光毛利率改善，也是市場關切重點。

法人也關注大立光高階手機鏡頭出貨進度，尤其是 2023 年大立光台中新建生產線將完工，但產能利用率若遲遲無法提高，甚至 2023 年又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力，整體趨勢恐不利於大立光。

此外，大立光已成立新公司專賣車用產品營運，張陳浩指出，大立光營收仍有部分來自車用鏡頭，大立光進入電動車市場有新斬獲，市場關注，面對中國大陸不斷崛起的電動車品牌，大立光是否有來自新的客戶訂單，以及在獨大的特斯拉之外，是否打進其他重要內燃機車廠的供應鏈。

大立光 2022 年前三季營收 332.85 億元，毛利率爲 54.21%，年減 7.3 個百分點，稅後純益為 186.01 億元，年增 37.42%，每股純益為 139.37 元。