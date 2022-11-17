〈焦點股〉大立光飆漲9%奪回股王 光學股士氣大振

美系外資出具報告，看好蘋果明年新機可望搭載潛望式鏡頭，大立光 (3008-TW) 將直接受惠，目標價上看 2500 元，今 (17) 日在買盤湧入下，股價一度大漲超過 9%，衝上 2330 元，創 10 個月新高，並成功奪回股王寶座，光學股也受鼓舞，聯一光 (3441-TW)、新鉅科 (3630-TW) 亮燈漲停，玉晶光 (3406-TW) 也大漲半根停板。

大立光近來獲得法人青睞，外資連續 7 個交易日回補，買超 1200 多張，投信也連 9 買，累計敲進 500 多張，今天持續吸引資金進駐，股價直逼漲停價，最高來到 2330 元，為今年 1 月中旬以來新高。

美系外資指出，蘋果 iPhone 15 有望採用潛望鏡設計，加上華為智慧型手機出貨量反彈，推測高階鏡頭需求於明年下半年開始成長。美系外資上調大立光明年營收及 EPS 預期，平等也從中立調升為加碼買進，目標價由 2080 元調升至 2500 元。

大立光 10 月營收 52.13 億元，為 23 個來新高，月增 2.15%，年增 24.15%，累計前 10 月營收為 384.98 億元，年增 1.02%，大立光第四季進入出貨旺季，11 月拉貨力道仍與 10 月相同。

在大立光的帶動下，光學元件族群今天群起上攻，聯一光、新鉅科連袂亮燈漲停，玉晶光也上漲約 7%，收復半年線，逼近 400 元大關，先進光、佳凌、今國光、亞光、中揚光等多檔漲勢都很強勁，上市光電類股盤中勁揚逾 2%，為盤面多頭指標之一。