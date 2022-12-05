大立光11月營收52.31億創24個月來新高 惟12月出貨力道見下滑

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 11 月營收 52.31 億元，爲 24 個來新高，月增 0.35%，年增 20.22%，累計前 11 月營收爲 437.11 億元，年增 2.94%，雖然大立光第四季進入傳統出貨旺季，但市場整體需求力道並不強，預估 12 月的出貨量將較 11 月下滑。

值得注意的是，大立光在 9 月起單月營收攀上 50 億元之上，前 10 月營收與去年同期比較，已轉為正成長，11 月營收也再度站穩 50 億元之上。。

大立光的 2022 年 11 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。大立光的此一 11 月出貨產品畫素比重，在 1000 萬畫素產品較 10 月增加。

對於營運展望，執行長林恩平先前在法人說明會中指出，可變光圈鏡頭獲手機廠導入數量增加，明年還有潛望鏡鏡頭，8P 鏡頭、VR 鏡片等產品出貨也增加。

大立光 2022 前三季營收 332.85 億元，稅後純益為 186.01 億元，年增 37.42%，每股純益為 139.37 元，獲利已勝過 2021 年全年。