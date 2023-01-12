〈台幣〉午後豬羊變色 終止連4升收30.458元

新台幣兌美元匯率今 (12) 日盤中一度衝上 30.3 字頭，為 4 個多月來首見，但美元買盤隨即湧現，午盤後豬羊變色，匯價由升轉貶，終場貶值 2.3 分，收在 30.458 元，終止連 4 升，台北及元太外匯市場總成交值 11.34 億美元，股匯市同步收黑，市場聚焦美國即將公布的 CPI 報告。

新台幣兌美元匯率今天早盤衝破 30.4 元關卡，一度升抵 30.382 元，升值 5.3 分，續創 4 個多月新高，但升幅隨即收斂，外資轉趨觀望，終場轉貶，收在 30.458 元，台北外匯市場成交值 7.75 億美元，元太外匯市場成交值 3.59 億美元。

台股今日走勢震盪，多頭陷入觀望，電子股普遍壓回，航運股湧現賣壓，大盤翻黑回測 14700 點，加權指數終場下跌 19.8 點，收在 14731.64 點，成交量能急凍，僅不到 1500 億元。三大法人合計買超 25.29 億元，外資買超明顯降溫。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.08%，日元勁揚 0.62%，為亞幣中最強勢，人民幣升值 0.28%，歐元升值 0.16%，韓元、新加坡幣分別升值 0.03%、0.02%，新台幣相對弱勢，終場貶值 0.08%。

投資人等待週四發布的美國關鍵經濟數據，市場普遍預期，美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將降至 5.7%，通膨壓力可望緩解，並成為 Fed 放緩升息步調的依據。