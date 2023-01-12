台股量縮觀望守住14700點 三大法人買超25.29億元

台股今 (12) 日走勢震盪，早盤一度站回 14800 點，但多頭陷入觀望，電子股普遍壓回，航運股湧現賣壓，大盤回測 14700 點，加權指數終場下跌 19.8 點，收在 14731.64 點，成交量能急凍，僅不到 1500 億元。三大法人合計買超 25.29 億元，投信已連 5 買。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天小幅買超 0.01 億元；投信買超 18.22 億元，為連 5 買；自營商也買超 7.06 億元。三大法人合計買超 25.29 億元。

晶圓代工龍頭台積電法說即將登場，市場屏息以待，今天股價表現有撐，終場上漲 2 元，收在 486.5 元；大立光同日舉行法說會，但受三實科技投資案喊停、外資降評等影響，今天股價續挫逾 1%；台達電、研華、華碩、聯詠、矽力 * - KY 等電子股賣壓也偏重。

貨櫃三雄午盤賣壓湧現，長榮終場下跌逾 2%，失守季線，萬海終場也下跌 2.63%，其他航運股方面，裕民與英美資源集團簽署 4 艘 LNG 雙燃料動力散裝貨輪十年長約，激勵股價漲近 3%，航空雙雄拉回，華航收黑、長榮航平盤作收。

金融股方面，富邦金今天股價逆勢上漲超過 1%，國泰金、開發金、元大金也守在盤上，但華南金、第一金下跌逾 1%。

觀察盤面焦點個股，亞德客 - KY 去年營收創新高，獲外資看好，調升目標價，今天股價延續強勢，漲逾 4%，重回千金股行列。台泥近期在庫藏股、營收報捷、布局再生能源事業等題材激勵，股價表現強勢，今天續漲 2%，收復半年線。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，作為全民普發 6000 元現金之法源，觀光類股受到買盤青睞，六角股價勁揚逾 7%，晶華、美食 - KY、聯發國際上漲逾 3%，八方雲集、亞洲藏壽司、洛碁也表現不俗。