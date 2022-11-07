銅價飆漲 金益鼎銅占比過半大啖漲價紅利

銅價持續上漲，除基本需求帶動外，市場也傳中國可望鬆綁防疫政策，帶動近期一般工業金屬價格大漲，銅更一度飆漲 7%，今 (7) 日台股銅相關概念股多檔直奔漲停，事實上，金益鼎 (8390-TW) 銅回收銷售占營收比重也高達 4-5 成，營運可望同步受惠。

金益鼎表示，銅價上漲望帶動公司銅銷售，金益鼎將廢棄物提煉出銅，再銷售給中國廠商使用，目前庫存中有 4-5 成都是銅，中國做為全球銅消費大國，在政策鬆綁帶動下，出貨動能可望加溫。

另外，中國的銅現貨價格，近期也高於期貨，顯見需求逐步爬升，下游庫存水位較低，預料將有一波補貨潮。

彭博近期引述消息人士報導，中國政府正在研擬取消「航班熔斷」禁令，儘管遭到中國官方否認，不過銅持續處在缺貨狀態，帶動價格上漲；大宗商品交易商托克 (Trafigura) 認為，全球銅庫存已降至危險水準，到年底庫存可能降至不到 3 天，全球最大礦商必和必拓集團 (BHP Group)(BHP-US) 也表示，隨著能源轉型加速，銅礦開採難度加大，長期銅市可能出現供應短缺。

銅價上周五飆漲 7.6% 達每磅 3.6865 美元，創 8 月下旬以來最高收盤價，也是 2009 年 2 月以來最強單日表現，在銅價帶動下，今日相關概念股也飆漲，第一銅 (2009-TW)、綠電 (8440-TW) 直攻漲停，建通 (2460-TW)、銅箔原料商金居 (8358-TW) 皆大漲逾 8%。

金益鼎主要回收廢棄物精煉出金屬並銷售，其他則為鐵等一般金屬，另外還包含黃金、白金這類貴金屬，除了金屬提煉以外，金益鼎還有廢棄物處理的業務。