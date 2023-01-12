巴克萊：上調美國第一季GDP預估 Fed有望年底開始降息

巴克萊銀行 (Barclays) 將美國今年第一季國內生產毛額 (GDP) 預估上調至增長 0.5%，主因是個人消費增長。該行也預估美國經濟將從第二季開始陷入溫和衰退，美聯準會 (Fed) 有望年底開始降息。

巴克萊銀行週三 (11 日) 公布的研究報告中，將美國第一季 GDP 預估值由 0% 上調至成長 0.5%。該報告指出，在就業市場持續緊張情況下，第一季民間個人支出將保持彈性。

該報告表示，今年第一季美國新增就業人數可能會從去年第四季的平均每月 241,000 人，降至每月 100,000 人，而失業率預期將略有上升。

巴克萊也表示，由於製造業活動下降，預計第二季美國經濟將陷入溫和衰退，並持續到第四季。

該行也預期，Fed 將在 2023 年底將聯邦基金利率下調至 4.5% 至 4.75% 區間，並在明年持續下調，到 2024 年底，利率將落至 3.0% 至 3.25% 的區間。

巴克萊針對降息的預測，主要是依據美國失業率上升、核心通膨率降至 3% 以下以及商業和製造業活動下滑。

英國資產管理公司 Jupiter Asset Management 先前也表示，由於經濟衰退風險變得更加真實，Fed 今年可能降息。他表示，當前已有足夠證據讓聯準會暫停升息，但如果聯準會不盡快讓步，他們很可能會導致一場嚴重的衰退。

不過，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 上月表示表示，他預期 Fed 不會在 2023 年降息，因為他比大多數專家更樂觀，認為美國經濟有能力避免衰退。「在通膨仍高於目標，且經濟並未衰退情況下，Fed 降息門檻會很高。」

Hatzius 認為，由於總體通膨降溫且消費者信心上升，實際家庭可支配所得有望出現成長，進而為經濟帶來支撐。