盤中速報 - 台燿(6274)急跌-2.01%報58.6元，成交723張

台燿(6274-TW)近5分K跌速2.01%，12日09:06報58.6元，成交723張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台燿(6274-TW)近5日股價上漲7.14%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.84%。櫃買指數上漲2.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,315 張
  • 外資買賣超：+527 張
  • 投信買賣超：+1,572 張
  • 自營商買賣超：+216 張
  • 融資增減：-486 張
  • 融券增減：+116 張

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