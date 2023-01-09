盤中速報 - 台燿(6274)股價大漲至61.7元，漲幅達7.12%

台燿(6274-TW)09日10:49股價上漲4.1元，報61.7元，漲幅7.12%，成交6,189張。

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

近5日股價上漲12.06%，櫃買指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,856 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：+1,417 張
  • 自營商買賣超：+296 張
  • 融資增減：+24 張
  • 融券增減：+75 張

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