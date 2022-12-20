盤中速報 - 台燿(6274)股價急跌至52.0元，跌幅達7.14%

台燿(6274-TW)20日13:30股價下跌4元，報52.0元，跌幅7.14%，成交2,779張。
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
近5日股價上漲3.13%，櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,185 張
- 外資買賣超：+1,188 張
- 投信買賣超：+32 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：-286 張
- 融券增減：-195 張
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