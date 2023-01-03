CCL廠台燿簽約取得30億元聯貸 充實中長期營運資金

CCL廠台燿簽約取得30億元聯貸充實中長期營運資金。(鉅亨網記者張欽發攝)
CCL廠台燿簽約取得30億元聯貸充實中長期營運資金。(鉅亨網記者張欽發攝)

CCL 廠商台燿 (6274-TW) 今 (3) 日完成向聯貸銀行團申請聯合授信案簽約，向玉山銀行等 8 家聯貸銀行團取得 5 年期 30 億元聯合授信，主要爲充實並穩定中長期營運資金。

在伺服器新平台陸續推出同時，有望帶動相關應用的主力材料供應商包含聯茂 (6213-TW) 以及台燿營運，同時，台燿也繼聯茂及台光電 (2383-TW) 之後規劃赴泰國設立子公司。

台燿 2022 年前三季營收 143.29 億元，毛利率 17.88%，稅後純益 9.72 億元，年減 35.01%，每股純益爲 3.61 元。

台燿 2022 年前 11 月營收 171.29 億元，減 11.31%。

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