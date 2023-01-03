CCL廠台燿簽約取得30億元聯貸 充實中長期營運資金

CCL廠台燿簽約取得30億元聯貸充實中長期營運資金。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag台燿聯茂台光電CCL 廠商台燿 (6274-TW) 今 (3) 日完成向聯貸銀行團申請聯合授信案簽約，向玉山銀行等 8 家聯貸銀行團取得 5 年期 30 億元聯合授信，主要爲充實並穩定中長期營運資金。 在伺服器新平台陸續推出同時，有望帶動相關應用的主力材料供應商包含聯茂 (6213-TW) 以及台燿營運，同時，台燿也繼聯茂及台光電 (2383-TW) 之後規劃赴泰國設立子公司。 台燿 2022 年前三季營收 143.29 億元，毛利率 17.88%，稅後純益 9.72 億元，年減 35.01%，每股純益爲 3.61 元。 台燿 2022 年前 11 月營收 171.29 億元，減 11.31%。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+23.79%$12,379原投組報酬率+17.91%$11,791投組標的成分40%高力899620%雄獅273120%橘子618010%八方雲集275310%國泰美國費城半導體基金ETF延伸閱讀CCL廠紛遭外資降評 台光電目標價降至157元外在因素不利 外資再調降三家CCL廠目標價CCL廠聯茂護盤急 砸7.32億元買回1萬張庫藏股CCL廠騰輝上半年獲利衰退46% 每股純益3.64元CCL廠聯茂再啟動庫藏股 擬買回 1 萬張〈焦點股〉無懼電子業逆風 CCL三雄強攻漲停相關貼文