盤中速報 - 台燿(6274)急拉2.34%報61.2元，成交4,734張

台燿(6274-TW)近5分K漲速2.34%，09日10:24報61.2元，成交4,734張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台燿(6274-TW)近5日股價上漲12.06%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.51%。櫃買指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,856 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：+1,417 張
  • 自營商買賣超：+296 張
  • 融資增減：+24 張
  • 融券增減：+75 張

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