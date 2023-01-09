盤中速報 - 台燿(6274)急拉2.34%報61.2元，成交4,734張

台燿(6274-TW)近5分K漲速2.34%，09日10:24報61.2元，成交4,734張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價上漲12.06%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.51%。櫃買指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,856 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：+1,417 張
- 自營商買賣超：+296 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：+75 張
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原投組報酬率
+26.26%
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投組標的成分
40%
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