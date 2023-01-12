疫情蔓延 中國上月PPI仍陷通縮

最新數據顯示，中國上月消費者物價指數（CPI）上升，但生產者物價指數（PPI）仍陷通縮，且降幅大於經濟學家預期。

中國國家統計局周四（12 日）公布的數據顯示，去年 12 月 CPI 較一年前攀升 1.8%，較去年 11 月高 0.2 個百分點，PPI 降 0.7%，降幅較前月縮小 0.6 個百分點，但大於經濟學家原估的 0.1%。

對於上月 CPI 走勢，國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，各地區、各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，多措並舉，做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。

董莉娟並說：「受石油及相關行業價格下降影響，PPI 環比由漲轉降；受上年同期對比基數走低影響，同比降幅收窄。」

中國其他經濟指標顯示，上月是自 2020 年初以來經濟活動最疲弱的月份。民眾因生病或害怕感染病毒而待在家裡，導致經濟活動趨緩。上月製造業生產和新訂單均寫下去年 4 月以來最大降幅。

衡量地鐵使用情況和其他流動性數據的高頻數據顯示，中國主要城市的流動直到接近上月月底才開始回升。

儘管主要城市的流動出現回升跡象，但經濟苦楚不太可能迅速消退，原因是下周就是農曆春節，今年民眾的旅遊意願比往年高，可能會導致新冠肺炎病毒感在中國其他地方蔓延。

不過，經濟學家預估，一旦感染達到頂峰，經濟就會快速回春。經濟學家預測去年國內生產毛額（GDP）成長 3%，今年進一步加速至 4.8%。