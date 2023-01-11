寒舍董座看觀光業 下半年才有望回到疫情前盛況

連鎖飯店業者寒舍 (2739-TW) 董事長蔡伯翰今 (11) 日指出，邊境解封後業績恢復較預期還好，商務客已回到過去 9 成水準，不過，觀光客源仍受限於經濟前景不確定性復甦較慢，預料觀光業要回到疫情前的市況，大概要等到下半年，寒舍全年仍要力拚轉盈。

蔡伯翰說，在疫情的危機中學會突破與精進，因此，開放後積極強化業務，隨著商務客來台較觀光客快速提升，表現較預期還好，商務來客已恢復到過去 9 成水準。

蔡伯翰認為，來台觀光客尚未恢復還在觀望的因素，在於景氣的不確定性以及匯率的變動。

另外，對於飯店業都在喊的缺工問題，蔡伯翰指出，各行各業都有缺工狀況，會先採建教合作提早人力布局，也希望勞動部大力協助讓台僑生工作時數能提升。

他不諱言，缺工確實是目前最大問題，不過，薪資水平雖是重要一塊卻不是唯一因素，工作環境還要讓員工有向心力。

談到加薪議題，蔡伯翰並未多加透露，僅說寒舍會努力拉到市場水準，會隨著產業發展和社會方向前進，但飯店業目前狀況是「剛從加護病房出來，還沒出院」。

為響應「光源台北」台灣燈會在台北，台北寒舍艾美酒店與澳洲藝術家 Amanda Parer 合作，借展其作品 Intrude 中的兩隻大型白兔燈飾，即日起至 2 月 28 日於酒店門口展示，並推出兔躍新象住房專案，全力搶攻年節商機。