中國藥商未經授權販售新冠口服藥 默沙東將採取法律行動

默沙東（Merck）周三（11 日）表示，在獲悉有製造商向中國部分省供應抗新冠病毒口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）後，將對一些製藥公司採取法律行動，因為這些藥物僅授權國藥控股為中國唯一合法經銷商。

默沙東在其中國官方微信上的發文並未提到上述違法銷售藥物的公司名稱，但強調國藥控股是莫納皮拉韋唯一合法經銷商，而且該藥物以 Lagevrio 品牌銷售，由默沙東與合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 開發。

默沙東在聲明中補充說道，目前已開始和國藥控股的生產技術許可進行談判，以便國藥控股能在中國供應莫納皮拉韋。默沙東在去年 9 月曾表示，國藥控股旗下的中國生物技術集團（China National Biotec Group）將生產該藥。

自上個月中國突然取消新冠「清零」政策讓大眾措手不及，導致醫療量能超出負荷、血液和藥品在一波巨大的感染浪潮中短缺與售罄。

根據中國媒體報導與社群媒體貼文，藥品嚴重短缺使許多中國民眾轉向地下管道尋求治療，另一方面也引起群眾對假藥的警惕。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 周三美股盤前股價小跌 0.06%，每股暫報 110.74 美元；國藥控股 (1099-HK) 周三港股上漲 0.81%，每股收 20 港元。

