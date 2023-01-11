中鋼低碳鍍鋅鋼品獲認證 導入電子產品外殼應用

中鋼 (2002-TW) 今 (11) 日宣布，鍍鋅鋼品 SGCC RC20 獲 UL 美國總部授予 UL 2809 證書，滿足下游客戶應用於電子產品外殼製造的低排碳鋼材需求。

據了解，一貫作業鋼鐵廠是以鐵礦砂為主要原料，煉鐵製程產出的鐵水可適量提高廢鋼添加量來降低鋼品排碳強度，惟廢鋼同時也具有雜質含量高，以致無法滿足高品級鋼材性質要求之特性。

為同時兼顧生產高品質及低排碳的鋼品，中鋼生產及研發單位的攜手，建立有別以往的轉爐增用廢鋼冶煉方法，包括「煉鋼轉爐熱能補償」、「大量廢鋼快速熔化」及「二次精煉升溫」等，成功生產出高廢鋼占比的高品級低排碳鋼品。

中鋼表示，面對氣候變遷議題，完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，轉爐煉鋼製程「大量增用廢鋼」即是重要的多元路徑之一。

中鋼強調，鍍鋅鋼品 SGCC RC12 和 SGCC RC20 先後通過 UL 2809 驗證後，仍將積極開發更低排碳鋼品所需的技術，將減碳工作轉化成新商機發展，期望供應再生材料占比更高的綠色鋼品予客戶選擇，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景及 2050 淨零碳排目標踏實前進。