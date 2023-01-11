飛捷估Q1營運落底Q2回升 今年續拚成長

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 表示，第一季應是營運谷底，隨著客戶庫存去化告一段落，2 月過後接單可望回溫，第二季營收可望呈現季增，全年目標還是較去年成長。

飛捷表示，最近從業務端回饋來看，前十大客戶消化庫存告段落，去年底接單已較第三季底好轉，預計 2 月會更明朗一點，1 月營收可望較去年 12 月回升。

上半年來看，飛捷認為，第一季應該就是谷底，第二季營收季增，下半年則要再觀察，不過就產品來看，POS 今年新增零售、餐飲的客戶，Panel PC 餐飲客戶需求也不錯，出貨都可望較去年成長。

料況方面，飛捷表示，現階段交期從去年平均 16-20 周回到 8-12 周，大部分料況回到正常，但全部要回到疫情前正常庫存水準的時間點，預計會落在年底。

在軟體業務方面，飛捷子公司英諾菲數位科技 (inefi) 去年導入機台數不到萬台，今年力拚目標 5 萬台；另一子公司華捷智能 (Berry AI) 也獲二個美國速食大客戶導入自動化軟體應用。

飛捷去年 12 月營收 2.34 億元，月減 16.6%、年減 51.6%，近 11 年單月新低；第四季營收 9.73 億元，季減 31.1%、年減 41.4%；全年營收 55.44 億元，年增 6.9%。