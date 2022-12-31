台睿肝癌用藥二期臨床收案進度低於預期 提前終止試驗

台睿肝癌用藥二期臨床收案進度低於預期 提前終止試驗。(圖:AFP)
台睿肝癌用藥二期臨床收案進度低於預期 提前終止試驗。(圖:AFP)

台睿 (6580-TW) 執行的口服癌症用藥 CVM-1118 併用蕾莎瓦 (Nexavar) 治療晚期無法手術切除肝癌的二期開放性臨床試驗，因收案進度低於預期，決議提前終止該臨床試驗。

台睿說明，由於該臨床試驗執行期間，有新的一線用藥上市，使得服用蕾莎瓦 (Nexavar) 的病患族群人數銳減，導致收案進度低於預期，有鑒於臨床試驗時程、經費及結果均有不確定性風險，因此決議提前終止口服 CVM-1118 和蕾莎瓦併用於晚期肝癌患者的二期臨床試驗。

不過，CVM-1118 另一項臨床試驗，為併用保疾伏 (OPDIVO) 用來治療手術不可切除的晚期肝癌第二期臨床試驗，該試驗收案進度符合預期，將持續開發 CVM-1118 用於治療晚期肝癌的研發。

依據 EvaluatePharm 公司調查，2018 年癌症用藥市場規模達到 1238 億美元，預估 2024 年將達到 2366 億美元，2018-2024 年複合成長率為 11.4%。另外根據 Market Data Forecast 資料顯示，全球肝癌治療市場規模從 2020 年的 6.8 億美元將成長至 2025 年的 10.5 億美元，並以年複合成長率 9.1% 的速度成長。

Data Bridge Market Research 則指出，全球神經內分泌腫瘤治療市場將在 2026 年達到 28 億美元市場，2019-2026 年市場年複合成長率為 10.2%。

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