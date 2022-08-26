燦坤Surpass超越店明年插旗六都 估黑卡會員倍增至5000人

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 旗下 Surpass 至美超越店今 (26) 日開幕，董事長林技典表示，已在全台開設 3 間大型超越店，並逐步甩開黃色鬼屋的形象，預計明年會在六都插旗，由於超越店強調實體通路體驗與使用情境，將同步帶動 Surpass 超越店黑卡專屬 VIP 會員數，從目前的近 500 人倍增至 5000 人。

燦坤近兩年開拓 Surpass 超越店，首間位於台中，去年插旗新竹竹北，今年則是選定高雄，林技典透露，第四間超越店可能要等到明年才會亮相，且很快會往北部地區開設，目標明年六都均有門市。

林技典指出，Surpass 超越店相較於一般門市，主要是拓展不同客層，期望涵蓋年長、小孩、家庭、上班族等，加上主打體驗與情境的消費模式，以及提升售後服務，甩開黃色鬼屋形象。

燦坤 Surpass 超越店黑卡專屬 VIP 會員數已逼近 500 人，預期明年六都均開設門市後，黑卡會員數將倍增至 5000 人。

展望後市，林技典認為，儘管大環境有許多黑天鵝，包括升息、通膨、景氣不佳等，但各大通路品牌積極推出促銷活動、提振消費信心，整體下半年營運不悲觀，再者，第四季將有新 iPhone 上市、尾牙企業採購等，第四季營運會優於第三季。

燦坤 Surpass 至美超越店坐落於高雄美術館周邊，會員享有 24 小時精品管家「預約制」一對一服務，以及 VIP 室專屬休憩空間，門市也獨家展示 SONY 新品 85 型 8K mini LED 智慧連網顯示器，售價達 49.9 萬元、LG Objet Collection 調和美學傢電系列、ONE SAMSUNG 等。