泰山賣全家股票涉兩大缺失 證交所開鍘200萬元

老牌食品大廠泰山 (1218-TW) 出售全家 (5903-TW) 持股惹議，證交所今 (3) 日公告，以「內控執行重大缺失」、「違反重訊的查證與公開處理程序」兩大缺失，恐影響股東權益與股價等疑慮，對泰山開罰 200 萬元。

泰山去 (2022) 年 12 月 5 日以鉅額逐筆交易方式，出脫轉投資的全家約 19% 股權，引發市場派龍邦 (2514-TW) 不滿；證交所董事長林修銘日前受訪時也說，將徹查泰山此舉是否違反公司治理。

證交所傍晚公告，泰山董事會去年 12 月 2 日決議處分全家持股，經查核有兩項重大缺失，包括：內控制度執行重大缺失，並且違反重訊的查證與公開處理程序，導致可能影響股東權益與股價之虞，對泰山祭出 200 萬元的罰單。

在內控執行重大缺失部分，證交所指出，泰山在出售全家股票的評估及執行，沒有依其取得或處分資產處理程序及內部控制制度相關規範辦理，違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第 9 條規定情事。

另外，泰山也違反重訊的查證暨公開處理程序。證交所表示，經查泰山董事會決議出售全家股票，按規定應辦理重大訊息說明記者會並申請暫停交易情，但泰山當日未依相關規定辦理，加上重訊揭露僅公告處分股數，資訊揭露明顯不足，因此對泰山開罰。