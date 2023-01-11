信紘科綠色製程有進展 廢液回收業務取得科管局許可

信紘科 (6667-TW) 表示，隨著全球重視環保、循環再利用等解決方案，產業掀起綠色革命，公司積極強化綠色製程解決方案，目前在竹南地區布局的製程特殊廢液回收處理繼獲政府認證後，去年底也取得科學園區管理局的「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可。

信紘科看好，公司將打造廢液回收、處理並創造廢液再生價值的一條龍服務，有助未來營運。

展望首季，信紘科受惠旗下廠務供應系統整合、綠色製程解決方案等兩大業務需求維持高檔，在手訂單仍保持新高水位，後市看法維持審慎樂觀，也將透過優化產品組合及精進生產管理效益，帶動營運持續成長。

另外，綠色製程解決方案業務隨著公司重要策略布局推進，並積極開拓半導體產業相關新客戶、以及進行產品認證送樣等，也將為公司營運加分。

信紘科表示，受惠旗下高科技產業廠務供應系統整合業務動能強勁，帶動整體營收保持良好成長，由於半導體產業大舉擴廠，旗下系統整合及拆移機服務訂單需求高漲，推升公司全年營收刷新歷史新高。

信紘科去年 12 月營收 1.66 億元，月減 17.72%，年減 6.12%，第四季營收 5.88 億元，季減 22.33%，年增 15.04%，累計全年營收 24.67 億元，年增 40.09%，雙雙改寫同期高。