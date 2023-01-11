鄉林續布局兩岸住宅及商業 賴正鎰：已備妥未來5年推案庫存

鄉林 (5531-TW) 對營運持續布局，今 (2023) 年不僅大陸有成都的超大建案要開賣，台灣則有吉林案與萬華案兩個都更案登場，雙北還有 20 個都更案推動中，未來五年已備妥 1000 億元土地案量，朝每年計畫 300-500 億元推案量前進。

鄉林董事長賴正鎰指出，鄉林在持續兩岸及全球布局的同時，除了涵碧樓的酒店管理服務輸出之外，台灣也正在計畫開發第二家涵碧樓。

賴正鎰今 (11) 日指出，2022 年各行各業受到疫情與人員染疫確診影響，但鄉林集團的日月潭涵碧樓去年表現亮眼，已經滿房到今年農曆年後，同時去年在彰化 2 月底推出的「鄉林圓頂」總銷 23 億元，創下兩個月內完銷紀錄，，2021 年推出的新北三重新案「鄉林恆美」，總銷 20 億元，最近已經完工、陸續交屋中。

賴正鎰說，鄉林在台灣購地計畫持續進行，雙北、桃園、台中及彰化等地，這兩年至少會購入 5 塊土地，持續在這些都會區推新案。都更方面，吉林案與萬華案，今年都將正式公開推案，其中萬華案整合了 20 年，相當辛苦，目前仍持續在整合當中，基地在 1000-3000 坪。

他透露，鄉林目前在雙北還有 20 個都更案推動中，未來 5 年已備妥超過 1000 億元土地案量，朝每年計畫維持 300-500 億元推案量，未來要朝著商業與住宅雙向開發目標前進。

對於大陸投資方面，他說，大陸去年 12 月初放寬防疫後至今，確診高峰已過，今年 1 月 8 日又解封入出境，春運也已經開始，最近這周出現報復性旅遊與消費，青島與南京兩家涵碧樓酒店住房餐飲生意已恢復 6、7 成，農曆年訂房爆滿，酒店生意可望在今年回復到新冠疫情之前的榮景。

賴正鎰說，青島別墅案去年 10 月已經提前完銷，而南京涵碧樓的商辦跟酒店式公寓，在疫情確診趨緩後，出現報復性消費，最近來客賞屋人數每周增加到 30 組客人，將可望有利於加速去化，目標要在今年完銷。

同時，鄉林今年即將正式推出的成都案，當初每平米售價為人民幣 8000 元，雖然此案進度慢了 8 年，但現在可售價格已經拉高到每平米約人民幣 2.3 萬元以上。成都涵碧天下總銷售量約台幣 1000 億元，將分年推案，其中今年開賣的 R6 地塊總樓板面積 10 萬平米，戶數為 971 戶，總銷約台幣 100 億元。

在大陸的土地開發方面，青島，南京、上海、武漢、成都等城市也加派土開人手，希望能持續購地推案，除了在台深耕之外，更要加大兩岸與全球的布局，包括美國及東南亞國家。