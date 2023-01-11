今年電視面板出貨估年減2.8% 中國廠商市占將突破7成

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (11) 日表示，由於今年全球政經環境仍深陷俄烏戰爭、高通膨陰霾，預期仍將衝擊整體電視銷售表現，估今年全球電視面板出貨量將年減 2.8%，達約 2.64 億片，另一方面，由於韓廠退出 LCD 市場，預期中國面板廠在產能、競爭優勢下，今年在 LCD 電視面板市占將擴展至 70.4%。

集邦表示，今年京東方 (BOE)、華星光電 (CSOT)、惠科 (HKC) 仍將站穩 LCD 電視面板出貨量前三大，且隨著供給持續集中化，將進一步加大中國面板廠話語權，至於台廠市占方面，群創 (3481-TW) 受惠中電熊貓 (CEC-Panda) 收斂 38.5 吋產品的訂單轉移，估今年市占率將達約 14.1%，友達 (2409-TW) 則可望略增至 5.2%。

合計台廠面板雙虎今年在電視面板估將拿下全年 19.3% 市占率，與去年 19% 變化不大，至於日韓廠商方面，由於韓廠樂金顯示器 (LGD) 去年底其韓國 P7 工廠已進行最後生產，估今年韓廠 LCD 電視面板市占率將衰退至 4.6%，日系面板廠市占率則估達 5.7%。

集邦分析，今年電視面板供需失衡風險將小於 IT 面板，由於電視面積大，將能有效去化產能，不過若 IT 產能因供需失衡閒置過久，不排除會回流至電視生產的可能，此外，若面板廠今年欲擺脫營運虧損，稼動率操作策略將是關鍵。

另一方面，集邦認為，今年 OLED、LCD 電視面板將呈現兩樣情，其中，韓系面板廠已將重心放在 OLED，三星就對 QD OLED 電視面板態度轉趨積極，因此，估今年 QD OLED 電視面板出貨量可望年增 26.5%，並提升整體 OLED 電視面板出貨量年成長 7.8%，OLED 電視面板出貨滲透率也將微幅成長至 3.1%。

至於 LCD 電視面板市場，由於相對成熟且供應量較大，估今年出貨量將較去年衰退 3.1%，達 2.56 億片，不過平均尺寸仍將有一定程度成長，估將增加 1.5 吋，持續往 50 吋靠攏。