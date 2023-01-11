小摩：美國通膨有望低於預期 美股單日漲幅可達3.5%

摩根大通 (小摩) 表示，美國即將公布的通膨數據有望低於市場預期，將有助於股市延續近日熊市反彈。

該報告指出，市場目前普遍預計 12 月消費者物價指數 (CPI) 的年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。Andrew Tyler 等小摩分析師預估，實際數據有三分之二的可能性與目前市場共識預期相差 0.1% 以内，並且有望低於預期。

分析師認為，任何美聯準會 (Fed) 對抗通膨取得進展的跡象，都將有助於減緩市場看空情緒，美股標準普爾 500 指數在數據公布當天有望上漲 1.5% 至 2%。

Tyler 指出，通膨降溫將有助於熊市反彈，但只要 Fed 仍維持緊縮週期，投資人就應該保持謹，而大摩的情景分析偏向看漲股市。

另外，報告也指出，如果最新通膨率低於 6.4%(小摩認為機率有 20%)，則標普 500 指數將上漲 3% 至 3.5%。

隨著 Fed 開始實行數十年來最激進的緊縮政策以遏制通膨的飆升，CPI 公布日已經成為過去一年中市場的「震盪之日」。 據彭博社彙編的數據顯示，標普 500 指數在 2022 年的 CPI 數據發布當日，平均波動幅度達到 1.9%，幾乎是前 5 年平均波動幅度的 3 倍。

Tyler 也警告，事實上，在目前的環境下，任何股票反彈都可能不會持續太久，不過投資人可以利用動蕩的市況來賺取快錢。

具體來說，小摩分析師認為，科技股最有可能出現短期的反彈，尤其是那些已經被嚴重做空的領域。

美國避險基金大老創辦人 Paul Tudor Jones 曾表示，Fed 主席鮑爾正面臨 40 年來挑戰性最高的經濟環境，抗通膨任務就像試圖完美登陸月球一樣困難。但是，假如鮑爾成功壓制通膨而不傷害經濟，今年股市可望上漲 7% 至 8%。不過，若通膨情勢惡化、迫使 Fed 必須繼續升息，就會推升衰退風險。