〈財報〉聯想半年淨利年增8%至10.57億美元 創新高

中國 PC 龍頭聯想集團 (00992-HK) 周四 (3 日) 公布 2022/2023 財年半年業績，截至 9 月底營收年減 2% 至 340.45 億美元；淨利年增 8% 至 10.57 億美元，創新高。

以單季表現來看，營收年減 4% 至 170.9 億美元，淨利年增 6% 至 5.41 億美元，每股賺 4.54 美分。

上半財年，由 PC、平板、智慧型手機和其他智慧設備業務組成的智慧設備業務，集團收入下降 7%，淨利降 8%；不計匯率影響，銷售保持穩定；高階產品市場持續保持強勁。不過，整體表現受到消費端及中小型企業分部需求疲弱影響。

聯想表示，提升盈利能力仍然是中期財務的優先目標，受惠於強勁經營溢利率和較低稅率，上半財年淨利潤率按年增長 29 個基點至過去 15 年來最高的中期業績水準。

展望未來，聯想強調，數位化和以服務為主導的轉型戰略，都將支撐聯想的長期增長，減輕集團面對外部挑戰及實現淨利潤翻倍的中期目標。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，將克服全球市場的重重挑戰，再度實現穩健業績；此外，聯想的前瞻戰略、營運韌性和對多元化增長引擎的持續投資，讓聯想在面對持續挑戰做好充分準備。而不論市場如何變化，也都會努力兌現承諾，超越市場預期。