年終獎金平均1.34個月近5年新高 資訊科技業最大方

1111 人力銀行今 (11) 日公布調查指出，今年願意發放年終獎金的企業高達 87.6%，發放比例衝上 16 年新高，獎金同步提升，平均發出 1.34 個月，是近 5 年來最高。從產業來看，年終發放最大方的產業是資訊科技業，平均發出 1.84 個月，其次是金融業 1.83 個月、貿易流通業 1.5 個月。

1111 人力銀行公關總監陳尹柔分析，歷時 3 年的疫情在 2022 年底終於走向解封，熬過低迷的防疫氛圍，面對第一個農曆新年，苦盡甘來的氣氛濃厚，促使企業以發放年終來激勵員工，再加上過去一年許多實體大型活動都停辦，員工福利像是部門聚餐、慶功宴都因疫情取消，撙節下來的費用就轉而加碼在整年度的年終獎金當中，因此會發出比前幾年略高的年終。

整體而言，在願意發放年終的企業當中，高達 93% 的企業是人人有獎，所有員工都領的到年終獎金，其中 72.9% 的企業發出的金額會比照去年的水準，還有 17.3% 的企業會發放比去年更高的年終，而發放的依據包括個人績效 45.8%、員工年資 33.8%、固定年終 33.3%、照企業營收比例 14.0%。

資訊科技業平均年終 1.84 個月，居各產業之冠，陳尹柔表示，儘管全球科技產業去年失去疫情紅利，但台灣半導體業的產值可達到 4.7 兆，年成長 15.6%，2023 年更有望提前達成 5 兆元的里程碑，IC 製造業也創下近 10 年最大成長，優異的獲利推升企業發放年終獎金的金額。

而年終一向都在前段班的金融業，陳尹柔說，雖然 2022 年遭遇防疫險保單之亂、升息、股市下跌等因素導致獲利衰退，但一直穩健發展的公營行庫，不但年度獲利續攀高，年終普遍優於前一年，儘管民營金控年終縮水，但依舊傲視多數產業。

至於受惠於疫情獲利爆發的貿易物流，陳尹柔表示，近年產業規模高速成長，包括討論度最高的航運、貨運，隨著疫情解封，民眾生活恢復正常，超高獲利的模式也將回歸正常，因此核發獎金略顯保守，避免來年落差過大。

民生服務業方面，過去一年歷經本土疫情爆發，嚴重影響消費者出門接觸人群的意願，包括餐飲、旅宿在內的民生服務業業績遭受重創，大量基層人力流失，直到解封後業績反彈，產業端卻面臨無人可用的困境，將近 3 成的民生服務業選擇不發放年終獎金，從業人員只能以短期的業績獎金來墊高收入。