盤中速報 - 康控-KY(4943)股價殺至跌停，跌停價12.15元，成交536張

康控-KY(4943-TW)11日09:00下跌1.35元，股價跌停報12.15元，委賣419張，成交536張。

主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.63%。

康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌11.76%，台灣加權指數上漲4.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-18 張
  • 外資買賣超：-18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-26 張
  • 融券增減：0 張

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投組標的成分

  • 40%

    天鈺

    4961

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    上緯投控

    3708

  • 10%

    穩懋

    3105

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

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