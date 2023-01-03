盤中速報 - 康控-KY(4943)股價拉至漲停，漲停價15.3元，成交264張

康控-KY(4943-TW)03日10:00上漲1.35元，股價漲停報15.3元，委買330張，成交264張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌0.67%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲26.82%，台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-4 張
- 融券增減：0 張
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