盤中速報 - 康控-KY(4943)股價拉至漲停，漲停價16.8元，成交206張

康控-KY(4943-TW)04日13:00上漲1.5元，股價漲停報16.8元，委買1,363張，成交206張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌0.42%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲33.62%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-7 張
- 融券增減：0 張
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