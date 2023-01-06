盤中速報 - 康控-KY(4943)股價殺至跌停，跌停價16.65元，成交859張

康控-KY(4943-TW)06日10:04下跌1.8元，股價跌停報16.65元，委賣975張，成交859張。

主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲0.03%。

康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲45.28%，台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-20 張
  • 外資買賣超：-20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：0 張

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