盤中速報 - 康控-KY(4943)股價殺至跌停，跌停價16.65元，成交859張

康控-KY(4943-TW)06日10:04下跌1.8元，股價跌停報16.65元，委賣975張，成交859張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲0.03%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲45.28%，台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20 張
- 外資買賣超：-20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：0 張
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