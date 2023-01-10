中國乘聯會：12月新能源乘用車市場創高 比亞迪坐穩領先地位

中國乘聯會 10 日發布 2022 年 12 月份全國乘用車市場分析，12 月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 純電動與插混雙驅動坐穩自主品牌新能源領先地位；以上汽、廣汽、東風、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。

在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業仍保持 14 家（環比持平，同比持平），占新能源乘用車總量 82.1%。

其中：比亞迪 234,598 輛、上汽通用五菱 85,632 輛、特斯拉中國 55,796 輛、吉利汽車 44,550 輛、長安汽車 39,185 輛、上汽乘用車 30,685 輛、廣汽埃安 30,007 輛、理想汽車 21,233 輛、蔚來汽車 15,815 輛、東風易捷特 12,914 輛、奇瑞汽車 12,506 輛、小鵬汽車 11,292 輛、長城汽車 10,999 輛、賽力斯 10,180 輛。

乘聯會指出，2022 年 12 月乘用車市場零售達到 216.9 萬輛，同比去年增長 3.0%，與 11 月同比下降 9.1% 形成巨大的反差，12 月零售較上月增長 31.4%，這也是 2008 年以來最強的 12 月環比增速。

12 月廠商批發銷量 222.2 萬輛，同比下降 6.1%，環比增長 9.4%。12 月新能源乘用車批發銷量達到 75.0 萬輛，同比增長 48.9%，環比增 2.5%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續走強。1-12 月新能源乘用車批發 649.8 萬輛，同比增長 96.3%。12 月新能源乘用車零售銷量達到 64.0 萬輛，同比增長 35.1%，環比增 6.5%，1-12 月保持趨勢性上升走勢。1-12 月新能源乘用車國內零售 567.4 萬輛，同比增長 90.0%。