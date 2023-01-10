〈航空客運暢旺〉星宇航12月客運營收年飆升16倍 今年旅運復甦拚更旺

星宇航空 (2646-TW) 今 (10) 日公布 12 月合併營收 9.65 億元，月增 56%，年增 897%，其中，12 月旅客人數較上月大幅成長 70%，推升客運營收衝上 8.21 億元，月增 75%，年增 1670%，佔營收比重達 85%，展望 2023 年，持續看好旅遊復甦推升營運動能。

由於旅運動能持續復甦，星宇去年全年合併營收 33.62 億元，年增 322%，其中客運營收達 22.78 億元，增幅 595%，貨運 9.18 億元，增幅 133%。

展望後市，星宇指出，將迎來疫情解封後首次的春節假期，1 月整體座位數月增超過 20%，2 月也持續穩定提供航班數，並配合 A350-900 通過新機導入認證後，預計 1-2 月投入營運澳門和曼谷航線。

星宇強調，看好 2023 年旅遊復甦，1 月陸續開闢台北 - 河內航線和台北 - 宿霧航線，使東南亞航點更綿密，屆時航點將擴增至 16 個，並為開航洛杉磯航線提前暖身。

機隊方面，星宇於本月交付第 2 架 A350-900，截至目前共擁有 13 架 A321neo、4 架 A330neo、2 架 A350-900，為在旅遊旺季放大航班運能，A350-900 新機規劃於春節連假檔期開始投入區域航線營運。