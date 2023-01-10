外資買超台股185億元 大買晶圓雙雄共4.43萬張

台股今 (10) 日受惠市場買盤回溫，指數震盪向上，終場以 14802.96 點作收，上漲 50.75 點，全場成交值 1774.05 億元。三大法人合計買超 200.53 億元，外資除大舉買超晶圓雙雄聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 共 4.43 萬張外，也布局金控股。

從集中市場來看，外資及陸資金日買超 185.81 億元，投信買超 17.47 億元，自營商賣超 2.75 億元；期貨市場方面，外資及陸資淨交易口數爲 2404 口，多單未平倉口數降至 9237 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多個股爲，聯電、臺企銀、台積電、華邦電、群創、開發金、新光金、力積電、元大金、永豐金。今天集中市場外資及陸資賣超較多個股爲，陽明、華通、國泰金、連宇、玉山金、萬海、統一、光罩、美時、鴻海。

今天集中市場投信買超較多個股爲，聯電、全新、合勤控、華夏、上緯投控、材料 - KY、天鈺、金像電、裕隆、國巨。今天集中市場投信賣超較多個股爲，喬山、遠東新、致伸、技嘉、信義、萬海、欣興、長榮、中華電及南電。

今天集中市場自營商買超較多個股爲，長榮航、合勤控、大成鋼、云辰、華邦電、宏泰、富采、亞聚、明泰、泰山；今天集中市場自營商賣超較多個股爲，聯電、元晶、台積電、中信金、元晶、喬山、廣達、欣興、永豐金、燿華。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤目前由多方掌控，盤面以半導體、塑化表現較強，如能維持量能在 5 日及 10 日均量之上，大立光 (3008-TW) 及台積電法說會前，台股還有機會表現。