〈台幣〉外資回來了 強升1.75角收30.52元 創逾1個月新高

台北股匯虎年封關倒數，今 (9) 日展開強勁攻勢，外資大舉回流，買超台股逾 360 億元，並積極匯入，推升新台幣兌美元匯率，強升 1.75 角，終場收在 30.52 元，創逾 1 個月以來的收盤新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 17.185 億美元。

新台幣兌美元匯率上周六獨家開市，盤中觸及 30.52 元，今天在拋匯潮湧現帶動下，匯價再接再厲，一舉衝破 30.6 元關卡，最高來到 30.51 元，升值多達 1.85 角，改寫波段新高。

新台幣兌美元終場以 30.52 元作收，升值 1.75 角，為去年 12 月上旬以來新高，台北外匯市場成交金額 11.76 億美元，元太外匯市場成交金額 5.425 億美元。

美國 12 月就業數據表現強勁，但薪資增幅放緩，強化外界對於 Fed 放緩升息步調的預期，美股上週五強勢收高，美元指數應聲走弱。

台股今日開高走高，電子股重回多頭懷抱，成交比重占大盤 6 成，晶圓雙雄強勢上攻，金融、汽車、塑膠等傳產股也獲買盤青睞，加權指數終場勁揚 378.87 點，收在全場最高 14752.21 點，創 1 個月新高。三大法人聯手買超 432.27 億元，其中外資大買 361 億元。