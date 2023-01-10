〈台塑四寶業績發表〉三寶看Q1持續低迷 台塑化估上半年油價偏弱

台塑四寶今 (10) 日公告業績，並釋出後市展望，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化認為，由於市場需求仍疲軟，加上春節出貨天數減少，第一季營運仍將維持低檔，台化 (1326-TW) 則看好下半年需求可望回暖；油價方面，台塑化 (6505-TW) 預期上半年價格走勢偏弱，隨著中國經濟活動復甦，下半年可望逐步回升。

台塑

台塑指出，去年第四季終端需求疲軟、下游持續庫存調整，加上美國、中國新產能投產，拖累石化產品行情，展望今年第一季，由於春節假期出貨天數減少，加上歐美加工外銷訂單未明顯復甦，中國疫情高峰持續，營運估將較前季持平或衰退。

台塑今年持續進行投資，其中 PVC 廠去瓶頸工程將於今年底完工，預計產能將增加 10 萬噸，仁武醫材中心也將在年底完工，而寧波廠丙烷脫氫 (PDH) 新廠將於 5 月投產，年產能將大增 60 萬噸。

南亞

南亞表示，去年第四季營收較前季下滑，其中聚酯業務營收下滑，恰逢美國年底感恩、聖誕連假下游客戶停機影響銷售；化工、塑膠加工業務由於原料下跌影響產品報價，兩業務紛紛走弱，不過，電子材料中銅箔基板等產品下游逐漸去化庫存，銷量較前季增。

展望後市，南亞表示，受農曆春節假期、工作天數減少，以及中國快速解封後，確診人數急速攀升，部份下游廠商提早停工，加上各主要業務終端需求仍疲軟，預計 1 月營收將持續衰退，第一季也將不如去年第四季。

台化

台化表示，第四季 PTA、PS、ABS 等產品市況仍疲軟，加上 SM、苯酚廠房定檢，導致營收較第三季衰退，全年來看，由於高油價影響產品價格，壓縮獲利表現，使全年每股純益僅 1.27 元，為 20 年來倒數第三。

展望後市，公司認為，預計上半年市場將持續消化庫存，第一季市場仍處於恢復期，樂見第二季起開始出現新訂單，需求面下半年可望回暖，供給方面，中國計劃在去年擴增的新產能，可能延遲至今年放量。

台塑化

隨著時序今入新的一年，台塑化也針對今年油價做出預估，公司指出，上半年升息、經濟衰退，預期上半年油價走勢偏弱，看好下半年中國快速解封經濟或活動將逐步好轉，供給可能出現短缺，油價可望逐步回升。