外資連五賣電子雙雄 鴻海遭砍逾5.3萬張

台股今 (4) 日在平盤上下遊走，航運股賣壓沉重，加上電子三雄尾盤壓低，指數終場小跌 24.99 點，收在 14199.13 點。外資持續砍殺鴻海 1.7 萬張、連五賣，共出脫超過 5.3 萬張，台積電同遭連五賣、賣超逾 2.5 萬張，貨櫃雙雄也遭倒貨。

觀察三大法人籌碼動向，仍呈現土洋對作，外資提款台股 55.95 億元；投信加碼買超 7.59 億元，連 10 買；自營商與投信同站買方，買超 5.83 億元。

外資買超主要集中在傳產與金融股，大買榮成 5747 張，華新、長榮航、寶成各超過 3800 張，也敲進裕民、中興電；金融股台新金、兆豐金各逾 3800 張，元大金、中信金、第一金、新光金、上海商銀等多檔個股，買超張數都超過 2000 張。

外資也同步佈局多檔 ETF，大買富邦越南 1.1 萬張，敲進富邦恒生國企正 2、國泰永續高股息；電子股友達 1.1 萬張，力積電超過 2800 張。

外資賣超多檔大型權值股，大賣鴻海 1.7 萬張、聯電 3440 張、台積電 2960 張；貨櫃雙雄陽明、長榮各遭賣超逾 5600 張、華航也有 4487 張，鋼鐵股中鴻與中鋼各逾 4000 張，慧洋 - KY、台泥、統一、裕隆同遭提款；金融股玉山金也遭砍超過 1.2 萬張。

法人指出，台股近 8 個交易日成交量皆低於 2000 億元，且電子成交比重持續低於 5 成，市場聚焦台積電法說會

，加上農曆新年長假即將來臨，資金偏短線交易，觀望氛圍濃厚，不易出現波段大漲行情。

