〈焦點股〉麗臺強勢攻漲停 顯卡族群開趴

顯卡族群強勢動能延續至今 (2023) 年，在庫存調節告一段落、新品發表等利多帶動下，二線顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (3) 日早盤不畏大盤走疲，逆勢攻上漲停價位，也激勵同族群包含華擎 (3515-TW)、撼訊(6150-TW)、映泰(2399-TW)、青雲(5386-TW) 等漲幅落在 5-7%。

盤面上，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也漲逾 2%，表現相對大盤強勢，反觀華碩 (2357-TW) 則被壓在盤下。

顯卡族群去年受挖礦需求下滑、總體經濟挑戰影響，承受量價滑落、庫存去化等壓力，但第四季以來隨著舊庫存逐步去化，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等新一代產品推出刺激換購潮、平均價格提高等多重因素帶動下，業者普遍認為營運可望優於第三季，看最壞時間已過，對營運展望維持審慎看法。

美國最大消費性電子展 CES 將在 1 月 5 日至 1 月 8 日在美國拉斯維加斯登場，輝達也預計在台灣時間 1 月 4 日凌晨 12 點舉辦 CES 線上特別演說，分享加速運算領域最新消息，市場傳出，輝達將再推出 RTX 4070 Ti 顯卡新品，可望再挹注顯卡廠動能。