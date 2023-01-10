鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為28.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.84元，其中最高估值3.15元，最低估值1.04元，預估目標價為28.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.15
|2.44
|最低值
|1.04
|1.95
|平均值
|1.96
|2.2
|中位數
|1.84
|2.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|19,150,000
|17,314,000
|最低值
|13,275,000
|14,146,000
|平均值
|15,697,428.57
|15,730,000
|中位數
|15,205,000
|15,730,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.25
|2.95
|1.22
|2.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,221,524
|13,733,148
|15,117,855
|15,192,621
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1305/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。