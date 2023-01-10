台股登上14800點 外資續回補 三大法人買超200.53億元

台股今 (10) 日走勢震盪，台積電、聯發科、聯電扮演撐盤要角，生技股為盤面弱勢族群，隨著金融、傳產跌勢收斂，助攻加權指數由黑翻紅，終場上漲 50.75 點，收在 14802.96 點，登逾 1 個月新高。三大法人買超 200.53 億元，外資持續回補。

觀察三大法人籌碼動向，外資昨天大舉回流，今天加碼買超台股 186.06 億元，為連 4 買；投信買超 17.47 億元；自營商反手賣超 2.74 億元。三大法人合計買超 200.53 億元。

台積電 12 日法說會登場，資金提前進場押寶，收在 486 元；聯電同步上漲逾 1%，收在 45 元；聯發科延續多頭氣勢，今天股價上漲超過 2%，逼近 700 元大關，終場收 694 元；其他電子股方面，國巨上漲近 2%，瑞昱、廣達、日月光投控等也守在盤上，但華碩、矽力 * - KY 等賣壓偏重。

股王大立光法說前夕，遭外資看衰，降評至「劣於大盤」，加上三實科技投資案意外喊卡，今天股價應聲下挫逾 2%，收在 2180 元，但仍守在月線之上，光學股遭拖累，玉晶光下跌超過 2%，先進光、伯特光、揚明光、新鉅科等均震盪走弱。

高價股方面，股后信驊獲得歐系外資看好，給予優於大盤評等，今天股價強漲逾 5%，重返 2000 元之上，亞德客 - KY 震盪下跌逾 1%，挑戰千元關卡再等等，譜瑞 - KY 上漲 1.7%，力拚收復千元大關，祥碩、緯穎、富邦媒、和泰車等也吸引資金進駐。