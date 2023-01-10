半導體三雄撐盤 台股漲50點收14802點 續寫逾1個月新高

美股周一漲跌互見，台股今 (10) 日呈現多空拉鋸，半導體三雄持續扮演領頭羊，生技股為盤面弱勢族群，隨著金融、傳產跌勢收斂，帶動加權指數翻紅，終場上漲 50.75 點或 0.34%，收在 14802.96 點，創逾 1 個月新高，成交值略下滑至 1774.05 億元。

櫃買指數下跌 0.21 點或 0.11%，收在 188.05 點，成交值 566.65 億元。上市櫃成交值合計 2340.7 億元。

聯發科延續多頭氣勢，今天股價上漲超過 2%，逼近 700 元大關，終場收 694 元，台積電 12 日法說會登場，資金提前進場押寶，收在 486 元，聯電同步上漲逾 1%，收在 45 元；其他電子股方面，國巨上漲近 2%，瑞昱、廣達、日月光投控等也守在盤上，但華碩、矽力 * - KY 等賣壓偏重。

股王大立光法說前夕，遭外資看衰，降評至「劣於大盤」，加上三實科技投資案意外喊卡，今天股價應聲下挫逾 2%，收在 2180 元，但仍守在月線之上，光學股遭拖累，玉晶光下跌超過 2%，先進光、伯特光、揚明光、新鉅科等均震盪走弱。

金融股普遍回檔，金控雙雄富邦、國泰下跌近 1%，隨著部分買盤回籠，華南金、彰銀、永豐金、第一金逆勢翻紅，中信金以平盤作收。台塑四寶方面，僅台塑化股價走揚，台化賣壓重下跌 1.36%，台塑則收平盤。

生技醫療股漲多拉回，製藥股強生重挫逾半根停板，中化、寶齡富錦、美時、北極星藥業 - KY、永日、健喬、松瑞藥、合一、藥華藥等多檔，股價下挫 2-4% 不等。上市櫃生醫類股指數分別下挫 1.94%、1.68%，為盤面弱勢族群。

華星光成功打入光收發模組市場，去年進入收割期，年營收突破 13 億元，年增逾 5 成，創 4 年新高，今日股價應聲亮燈漲停，達 44.85 元，其他光通訊族群也強勢表態，統新勁揚逾 6%，聯亞、波若威、聯鈞、大山等多檔均受多頭青睞。