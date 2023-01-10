〈台幣〉升值逾1角往30.4元靠攏 創逾4個月新高

市場預期聯準會今年可望放緩升息步調，美元持續走軟，新台幣匯率今 (10) 日在拋匯力道支撐下，升值逾 1 角，一舉衝破 30.5 元關卡，往 30.4 元靠攏，改寫去年 9 月以來的新高價；台股開高震盪，盤中一度站上 14800 點，但賣壓隨之湧現，大盤拉回平盤附近整理。

外資昨天大舉回流台北股匯市，推升新台幣兌美元匯率走強，今天再接再厲，匯價一度升值 1.02 角，盤中最高來到 30.418 元，創下逾 4 個月新高，出口商在農曆封關前夕有實質拋匯需求，可望支撐新台幣後續走勢。

台股今天呈現多空拉鋸，聯發科、晶圓雙雄持續扮演撐盤要角，大盤一度上漲逾 60 點，最高來到 14816 點，但金融股浮現賣壓，塑膠、鋼鐵等傳產股也不振，加權指數漲幅收斂，拉回平盤附近。

觀察主要貨幣兌美元表現，新台幣今天早盤表現強勢，升值 0.27%，日元同步走揚，升值 0.04%，新加坡幣、人民幣、韓元早盤約升值 0.04-0.06%。

美國上周五公布 12 月非農新增就業增幅超出預期，薪資成長有所放緩，12 月 ISM 非製造業指數則為兩年半來首度跌入萎縮區間，本周稍晚將公布最新消費者物價指數 (CPI)，投資人屏息以待。