〈餐飲需求大爆發〉雲品12月營收創第三高、全年寫次高 今年宴會接單旺翻

連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (10) 日公告 12 月合併營收達 2.66 億元，月增 29.97%、年增 26.43%，不僅是同期新高，也創單月第三高，全年合併營收 20.74 億元，年增 42.97%，創歷年次高，僅次於 2019 年；展望 2023 年，雲品高度看好全年婚宴接單量，將對營運成長挹注強勁動能。

雲品說明，目前適逢年底聚餐和尾牙旺季，館內許多宴會場次已外溢到君品 Collection 外部場地，更承攬多場大型外燴，全年宴會產值見到高達 100% 成長。

由於雲品具備台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店的資源與營運經驗，旗下君品 Collection 經營的淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特，均在當地創下最高桌價。

住房方面，雲品表示，在國境解封後，君品酒店的外籍旅客已占 4 成，多以新加坡、馬來西亞和部分韓國旅客為主，而日月潭雲品同樣也因年底國旅需求強烈，穩健推升住房營收。

展望後市，雲品與總太地產聯手推出的台中水湳圓觀 (Palazzo Colonna)，將於 4 月加入營運行列，使君品 Collection 的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至 900 桌，由於疫情趨緩，且今年好日子天數多達 90 多天，雲品樂觀看好君品 Collection 全年婚宴接單。

而日月潭雲品未來不以追求高住房率為目標，今年將進行飯店內部改裝升級計畫，涵蓋遊憩空間、飯店大廳，並增設行政酒廊等，目標提供更頂級服務享受。