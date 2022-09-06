雲品物業管理業務首度進軍南台灣 預計後年試營運

雲品 (2748-TW) 今 (6) 日宣布，受理台南市安平區近馬雅各長青公園一處 4300 平方公尺 (約 1300 坪) 的物業委託服務規劃，將承攬該物業的餐旅服務規劃、並籌備開幕項目，成為旗下第 7 個委託案，也是君品 Collection 首次進軍南台灣、推出顧問服務規劃，預計 2024 年於台南安平試營運。

雲品總經理丁原偉說明，台南擁有豐厚文化歷史底蘊，具發展觀光與餐旅的龐大潛力，此次與台南的在地業主經過 1 年以上籌備，已正式簽署顧問服務合約，將以永續與綠建築理念，規劃擁有多間獨棟別墅和多項前瞻式硬體設施，並設有可納 500 席的未來式宴會空間。

雲品進一步表示，此為首次推出顧問服務規劃，可提供欲投入餐旅業的業主精準且專業的建議，內容包括建築選址、營運型態和周邊環境等評估，以及硬體、機電等設備內容的專業建議，並依規劃設計的營運規模，為業主提出投資費用和各項成本費用明細及效益評估。

同時，雲品也將在物業的營運籌備階段，協助進行員工招募及教育訓練、行銷業務及網路宣傳規劃、地方及周邊相關市場調查與分析、產品服務定價策略分析、媒體廣宣計劃和執行與品牌形象管理。

雲品旗下君品 Collection 委託營運的項目已從宴會事業擴大到住宿、餐廳和園區等物業管理上，旗下目前共有淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、翰品酒店新莊餐飲宴會、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特和新北烏來紅河谷。