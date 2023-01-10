〈台股盤後〉多方占上風大盤回溫漲50點 不排除續攻堅

台股今 (10) 日受惠市場買盤回溫，指數震盪向上，終場以 14802.96 點作收，上漲 50.75 點，全場成交值 1774.05 億元。市場專家指出，台股目前呈現利空不跌，在交易量能向上同時，多方掌握盤面，春節封關前將不排除攻堅 15152 點的前波高點。

台北股市 10 日集中市場加權股價指數早盤開在 14796.27 點，最低 14728.56 點，最高爲 14816.13 點，終場集中市場加權股價指數以 14802.96 點作收，較前一交易日上漲 50.75 點或 0.34%，全場成交值 1774.05 億元，低於昨日的 2220 億元。

台積電上漲 5 元，或 1.04%，以 486 元作收，聯發科 (2454-TW) 終場上漲 19 元或 2.81%，收在 694 元。鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.3 元，以 99.4 元作收；另外，大立光收盤下跌 45 元或 2.02%，收盤報 2180 元。

ABF 載板類股收盤漲跌互見，欣興 (3037-TW) 終場下跌 1 元或 0.78%，以 126.5 元作收，南電 (8046-TW) 上漲 0.5 元，以 236.5 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 1 元或 0.93%，收盤價報 106.5 元。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤上漲 0.5 元，收盤價報 155.5 元，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 0.9 元，收盤報 62.9 元，萬海 (2615-TW) 收盤跌 1 元，收盤價報 76.5 元。

台股受牽動的因素包括中國對防疫解封、美國半導體產業走弱，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，同時，在電子股上檔賣壓沈重下，造成市場動能萎縮。

台積電 (2330-TW) 今天盤後公布的 2022 年 12 月營收 1925.6 億元，月減 13.5 年增 23.9%，台積電 2022 年全年營收 2.2 兆元，年增 42.6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤目前由多方掌控，盤面以半導體、塑化表現較強，在外資對台股施力下，如能維持量能在 5 日及 10 日均量之上，12 日的大立光 (3008-TW) 及台積電法說會之前還有表現。

證券分析師黃漢成指出，台股將維持震盪向上走勢，如美股走勢無重大變化，指數將向上挑戰去年 12 月 1 日的 15152 點高點。