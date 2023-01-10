〈台股盤後〉多方占上風大盤回溫漲50點 不排除續攻堅

〈台股盤後〉大盤由多方掌控終場上漲50.75點 不排除續攻堅。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤後〉大盤由多方掌控終場上漲50.75點 不排除續攻堅。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (10) 日受惠市場買盤回溫，指數震盪向上，終場以 14802.96 點作收，上漲 50.75 點，全場成交值 1774.05 億元。市場專家指出，台股目前呈現利空不跌，在交易量能向上同時，多方掌握盤面，春節封關前將不排除攻堅 15152 點的前波高點。

台北股市 10 日集中市場加權股價指數早盤開在 14796.27 點，最低 14728.56 點，最高爲 14816.13 點，終場集中市場加權股價指數以 14802.96 點作收，較前一交易日上漲 50.75 點或 0.34%，全場成交值 1774.05 億元，低於昨日的 2220 億元。

台積電上漲 5 元，或 1.04%，以 486 元作收，聯發科 (2454-TW) 終場上漲 19 元或 2.81%，收在 694 元。鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.3 元，以 99.4 元作收；另外，大立光收盤下跌 45 元或 2.02%，收盤報 2180 元。

ABF 載板類股收盤漲跌互見，欣興 (3037-TW) 終場下跌 1 元或 0.78%，以 126.5 元作收，南電 (8046-TW) 上漲 0.5 元，以 236.5 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 1 元或 0.93%，收盤價報 106.5 元。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤上漲 0.5 元，收盤價報 155.5 元，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 0.9 元，收盤報 62.9 元，萬海 (2615-TW) 收盤跌 1 元，收盤價報 76.5 元。

台股受牽動的因素包括中國對防疫解封、美國半導體產業走弱，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，同時，在電子股上檔賣壓沈重下，造成市場動能萎縮。

台積電 (2330-TW) 今天盤後公布的 2022 年 12 月營收 1925.6 億元，月減 13.5 年增 23.9%，台積電 2022 年全年營收 2.2 兆元，年增 42.6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤目前由多方掌控，盤面以半導體、塑化表現較強，在外資對台股施力下，如能維持量能在 5 日及 10 日均量之上，12 日的大立光 (3008-TW) 及台積電法說會之前還有表現。

證券分析師黃漢成指出，台股將維持震盪向上走勢，如美股走勢無重大變化，指數將向上挑戰去年 12 月 1 日的 15152 點高點。

 

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