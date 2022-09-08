光隆8月營收12億元 改寫同期新高

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 成衣業績強強滾，8 月合併營收達 12 億元，月增 16.9%，年增 148.9%，除了是今年新高，也再創歷史同期新高 ；前 8 月合併營收 71.7 億元，年增 33.7%，逼近去年全年營收達 89%。

光隆轉型為成衣廠，適逢今年戶外機能服巿場的復甦，需求激增，主力客戶出貨放量，成衣業績水漲船高，並屢創新高，成衣業績 8 月來到近 6.5 億元，月增 10.5%，是去年同期的 3 倍以上，前 8 月營收達 40 億元大關，超越去年全年 36.9 億元，占比也由去年的 46.8%，拉升至 56.4%。光隆成衣的產品結構，戶外機能產品為 60%，休閒款及其他為 40%。

光隆另兩個事業體，家居紡織及羽絨原料，8 月營收也都有不錯表現，年增分別 186.8% 及 50.1%。家居紡織進入傳統出貨旺季及擺脫去年第 3 季越南疫情封控影響，營收動能加溫。羽絨原料今年營運倒吃甘蔗，營收持續保有雙位數成長外，毛利率也較去年同期倍數成長，重返雙位數。

對於第 3 季，光隆三大事業體業績長紅，其中成衣與家居紡織，都將有倍數成長表現，有機會挑戰單季次高，且前 3 季業績，也將一舉超越去年全年，全年業績挑戰重返百億。

光隆日前法說會上表示，今、明年成衣產品有望增加 4 到 5 個新客戶，產能布局方面，規劃除在越南持續擴充 10 條自有生產線，也在洽談於印尼建置第 2 產區，最快明年第 4 季投產。

光隆 8 月 2 日除息，普通股配發 3 元現金股利，在業績的支撐下，股價不僅順利填息，以還原息股價來看，也創下歷史新高，顯示光隆的業績表現獲得市場的認同。光隆普通股現金股利已連續 9 年維持 3 元或以上的水準，平均殖利率達 6% 以上。